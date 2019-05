Markus Fastenmeier (39), Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft "Sankt Kilian, Haßfurt", wird mit Wirkung zum 1. September 2019 Ausbildungsreferent im Fachbereich Gemeindereferenten und Gemeindeassistenten der Diözese Würzburg. Das teilte das Bistum Würzburg mit. Am 25. September 2009 war Fastenmeier in Würzburg als Gemeindereferent ausgesandt worden. Er wirkt seitdem in der Pfarreiengemeinschaft Haßfurt. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. pow