Neuerungen für Klärwerk

Die nächste Sitzung des Hofheimer Stadtrats findet am Donnerstag, 26. September, um 18 Uhr im Interkommunalen Bürgerzentrum statt. Es geht um die Umstellung des Betriebs in der Kläranlage sowie den Anschluss der Kläranlage Rügheim an die Kläranlage Hofheim. Ein Gemeindewahlleiter und dessen Stellvertreter werden für die Stadtratswahl am 15. März bestellt. Weitere Punkte sind der Bebauungsplan "Am Sännig", die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hofheim sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Baugebiet "Sondergebiet Freiflächenphotovoltaikanlage" in der Gemarkung Reckertshausen. red