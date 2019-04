Neuer Zumba-Kurs startet am 2. Mai

Am Donnerstag, 2. Mai, beginnt in der Angerturnhalle ein neuer Zumba-Kurs. Den über zehn Einheiten gehenden Kurs leitet die Zumba-Trainerin Anna Nemmert. Der Kurs findet jeweils am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr statt. An Himmelfahrt und den folgenden drei Donnerstagen findet kein Kurs statt. Anmeldung unter anna.nehling@gmx.de oder 09571/8900012. kag