Neuer Wohnraum für die Wildbienen

Wetterfest ausgerüstet hatten sich die Schüler der neunten Jahrgangsstufe der Mittelschule Hirschaid auf den Weg gemacht, um an der Friesener Warte ihr selbst gebautes Wildbienenhotel aufzustellen. Seit Anfang November hatten die Jugendlichen gemeinsam mit ihrer Werklehrerin Birgit Starost an dem Bienenhotel gewerkelt. Die Schreinerei Loskarn aus Hirschaid baute dann das Gestell für die Kästen und stellte die neue Unterkunft an der Friesener Warte auf.

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg hatte die Aktion im Rahmen des Natur-Projektes "Blühender Jura im Landkreis Bamberg" initiiert und gemeinsam mit den anderen Kooperationspartnern umgesetzt. Gefördert wurde die Aktion vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Zweckerträgen der Glückspirale.

Bürgermeister Klaus Homann hatte es sich nicht nehmen lassen und war persönlich zur Aufstellung des Bienenhotels gekommen. Bio-Landwirt Theodor Rauh aus Friesen - Eigentümer des Grundstücks, an dessen Rand das Bienenhotel nun steht - bewirtschaftet die Wiese schon seit Jahren nach ökologischen Kriterien. Er mäht nur einmal im Jahr und verzichtet auf Düngung und Pflanzenschutz. Ein blühendes Paradies für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten. Gerne hätte Bienenspezialist Klaus Weber den Jugendlichen ein paar dieser Wildbienen gezeigt. Aufgrund der kühlen Witterung waren aber noch keine Bienen unterwegs. Trotzdem konnte er einige interessante Details aus dem Leben der Wildbienen erzählen.

Der Bau des Bienenhotels zog in der neunten Jahrgangsstufe der Mittelschule weite Kreise, so dass letztlich ein fächerübergreifendes Projekt daraus wurde. Die Jugendlichen des Wirtschaftszweiges entwarfen Informationsplakate und Flyer; der Zweig Soziales sorgte für das leibliche Wohl während der Veranstaltung an der Friesener Warte. red