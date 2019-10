Vorbach 04.10.2019

"Neuer Wein" beim Gartenbauverein

Der Obst- und Gartenbauverein Vorbach lädt zum Federweißen-Abend am Samstag, 5. Oktober, ein. Beginn ist um 19 Uhr im Feuerwehrheim in Vorbach. Es gibt reichlich "Jungen Wein" sprich Most und Leckeres...