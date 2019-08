Die Gemeinderäte aus Oberthulba treffen sich am Dienstag, 27. August, um 18 Uhr am Parkplatz der Thulbatalhalle in Thulba. Von dort aus fahren sie zur Besichtigung des neuen Weges am Geisberg mit Betriebsleiter Rupert Wolf und Revierleiter Christoph Uffelmann. Anschließend gehen die Beratungen im Sitzungssaal des Rathauses in Oberthulba weiter. sek