Neuer Wasserspender für die Schule am Plattenäcker

Zu einem wichtigen Termin haben sich Vertreter der Fernwasserversorgung Oberfranken FWO, der SÜC Coburg und der Schulleitung des Beruflichen Schulzentrums I (BSZ I) im Foyer der Berufsschule am Plattenäcker getroffen. Der neuinstallierte Wasserspender wurde offiziell übergeben. In Anwesenheit von Heinz Köhler und Markus Rauh (FWO), Wilhelm Austen und Jürgen Zimmerlein (SÜC) sowie Oberstudiendirektor Gerhard Schmid, Nico Höllein und Rolf Sander (Berufliches Schulzentrum I) wurde das neue Gerät in Betrieb genommen.

Gerhard Schmid, Schulleiter des BSZ I, bedankte sich bei den Vertretern der Sponsoren für die großzügige Spende. Die Kosten für das Gerät von circa 6000 Euro hatten sich FWO und SÜC zur Hälfte geteilt. Damit konnte ein langjähriger Wunsch des Lehrerkollegiums und der SMV unter der Federführung von Karen Stein umgesetzt werden.

"Wer sich stark konzentrieren muss, erzielt deutlich bessere Ergebnisse und macht weniger Fehler, wenn er regelmäßig Wasser trinkt", sagte Gerhard Schmid weiter. Auch deshalb sei diese Spende von FWO und SÜC nicht hoch genug einzuschätzen.

"Kühl, köstlich und für die Schülerinnen und Schüler kostenlos" sei die Nutzung des Trinkwassers direkt aus der Leitung, bemerkte Markus Rauh. Die Nutzer könnten dabei auf Knopfdruck zwischen stillem und sprudelndem Wasser mit Kohlensäure versetzt wählen. "Eine Einrichtung, die in allen Schulen Schule machen sollte!", war die einhellige Meinung aller Anwesenden. red