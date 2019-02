Neuer Vorstand und Gäste in neuer Rolle

Der Ortsverband (OV) Lautergrund des Sozialverbands VdK hat einen neuen Vorstand. Sowohl die VdK-Kreisvorsitzende Susann Biedefeld als auch Landrat Sebastian Straubel und der Zweite Bürgermeister von Lautertal, Martin Rebhan, waren aus Anlass der VdK-Hauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen anwesend.

Bislang kommissarisch

In der letzten Zeit leitete Eveline Rau den OV Lautergrund kommissarisch. Wie sie mitteilte, habe sie vor gut einem Jahr als Beisitzerin angefangen, sich im OV zu engagieren. Als der Vorsitzende aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat, übernahm sie kommissarisch die vakante Stelle. Am Samstag wählten 40 stimmberechtigte Mitglieder ihren neuen Vorstand. Susann Biedefeld wies zuvor darauf hin, dass der vom VdK erstellte Wahlturnus vier Jahre betrage. Rau stellte eine Wahlperiode von zwei Jahren zur Abstimmung. So sei es leichter, Kandidaten für den Vorstand zu gewinnen. Die Mitglieder stimmten einmütig dem Antrag zu. So wurden für die nächsten zwei Jahre folgende Vorstandsmitglieder gewählt: Vorsitzende ist Eveline Rau, stellvertretende Vorsitzende Ilona Froese, Schriftführerin Kathrin Bartsch, Vertreterin der Frauen Renate Schmidt, Beisitzer sind Ingrid Denninger, Ulrich Kaiser, Erika Weber und Klaus Hofmann. Der Kassierer wurde im Vorstand gewählt, es ist Heinz Oppel.

Bisher gab es monatlich einen Treff für Frauen im OV Lautergrund. Da die Mitglieder hier jedoch eine mangelnde Gleichberechtigung den Männer gegenüber sahen, wurde beschlossen, dieses Treffen in einen "VdK-Monatstreff" zu verwandeln und diesen für Frauen, Männer und auch Nichtmitglieder zu öffnen. Dieser "VdK-Monatstreff" startet im März 2019.

Darüber hinaus finden heuer weitere Aktivitäten des OV Lautergrund statt. Am 11. Mai werden die VdKler nach Weimar reisen und das Deutsche Bratwurstmuseum besuchen. Die Vorsitzende teilte mit, dass bei allen Veranstaltungen und Aktivitäten sehr gerne auch Noch-Nicht-Mitglieder gesehen würden und auch an Fahrten und Ähnlichem teilnehmen könnten.

Martin Rebhan sagte, vor 50 Jahren hätten sich die Ortsteile freiwillig zur Gemeinde Lautertal zusammengeschlossen, und lud alle zur Festwoche vom 27. Juni bis 30. Juni 2019 ein. Als Schirmherr dieser Veranstaltung werde der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fungieren. Erfreut teilte der Bürgermeister mit, dass Lautertal immer beliebter werde und sich die Anzahl der Bürger deutlich erhöht habe.

Landrat Straubel hob die soziale Verantwortung und das hohe Engagement des VdK hervor. Er betonte: "Bei sozialen Themen bin ich immer Ansprechpartner. Ich bin für jeden da." Allerdings schränkte er mit leichtem Bedauern ein, dass dies als Landrat nicht mehr ohne Voranmeldung funktioniere, da sich sein Terminkalender teilweise im Halbstundentakt ändere. Martin Rebhan konnte hingegen darauf hinweisen, dass sich sein Terminkalender zwar auch verdichtet habe, jedoch sei er in Vollzeit im Lautertaler Rathaus tätig und von daher nach seinen Möglichkeiten fast immer ansprechbar.

Susann Biedefeld verwies mit einiger Verwunderung auf die mangelhafte Teilnahme an der Landratswahl. "Wir hatten sechs Kandidaten. Es geht um die Zukunft unseres Landkreises." Sie hob die Notwendigkeit der Wahlbeteiligung hervor, dies sei ein Stück gelebte Demokratie. An den Landrat gewandt, teilte sie mit: "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich werde ihm erst einmal 100 Tage gönnen, dann werde ich einen Termin vereinbaren, denn ich habe schon ganz viele Themen."

"Wir sind der größte Sozialverband Deutschlands", betonte Biedefeld. Der VdK habe 1,9 Millionen Mitglieder. "Wir müssen an die Rente ran ... wir werden hier nicht locker lassen." Sie verwies darauf, dass sich manche Bürger nicht trauten oder sogar schämten, einen Antrag auf Grundsicherung zu stellen. "Wir brauchen eine Rente, in die alle einzahlen", unterstrich Susann Biedefeld und betonte, damit seien alle Politiker und auch die Bundeskanzlerin gemeint. Wenn dies geschähe, dann müsse man sich um eine ausreichende Rente weit weniger Gedanken machen.

Rau berichtete, zum 1. Januar 2018 seien im OV Lautergrund 283 Mitglieder registriert gewesen und zum Jahresende 289. Eveline Rau und Susann Biedefeld ehrten etliche Mitglieder für ihre teils jahrzehntelange Treue zum VdK. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Erika Bonowitz und Michael Luge Ehrennadeln in Gold und Ehrenurkunden. Edwin Meißinger