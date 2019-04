Neuer Vorstand für die Flurbereinigungsbelange

Die Teilnehmerversammlung Rothmannsthal hat gewählt. Edwin Schütz, Lorenz Wagner, Georg Böhmer und Leonhard Nikol gehören dem Vorstand an. Zu ihren Stellvertretern wurden Martha Schütz, Klaus Tremel, Christian Tremel und Tanja Will gewählt.

Nach zwei Wahlperioden scheidet Hans Lunz aus. Vorsitzender Michael Ullwer vom Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken dankte ihm für die Zusammenarbeit. Als neues Vorstandsmitglied wurde Tanja Will gewählt.

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft und vertritt die Interessen der Grundeigentümer im laufenden Flurneuordnungsverfahren.

Die nächste öffentliche Vorstandssitzung findet am 21. Mai in der Alten Schule in Rothmannsthal statt. In den kommenden Monaten wird sich der Vorstand mit den Widersprüchen gegen den Flurbereinigungsplan befassen. Außerdem wir der Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischen Begleitplan geändert. red