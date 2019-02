Neuer Verteilschlüssel - weniger Kosten für Schule

Die Veränderung der Einwohnerzahlen im Einzugsgebiet der Gesamtschule Hollfeld ist dafür verantwortlich, dass der Landkreis Bamberg ab 2020 jährlich rund 45 000 Euro einsparen wird. Die drei Kreise Kulmbach, Bayreuth und Bamberg verständigten sich nun auf eine Neufassung des Schlüssels zur Verteilung ihrer Kosten. Der Kreisausschuss des Landkreises Bamberg stimmte dieser Vereinbarung jetzt zu.

Dies führt nicht nur zu Einsparungen bei den laufenden Kosten, heißt es in der Mitteilung aus dem Landratsamt. Es sinke auch der Anteil des Landkreises Bamberg an den Kosten für die anstehende Generalsanierung der Gesamtschule. Hier steht ein zweistelliger Millionenbetrag an Kosten im Raum.

Die Gesamtschule Hollfeld wurde 1972 in Betrieb genommen. Seit dieser Zeit gab es zwei wesentliche Erneuerungen. 2006 fand die Sanierung der Flachdachabdichtung statt. 2010 erfolgte eine energetische Sanierung. 2013 wurde die Schule mit einem Neubau versehen. Die Gesamtnutzfläche beträgt rund 16 100 Quadratmeter. Rund 2500 entfallen auf die Schwimmhalle und 1900 auf die Turnhalle. Dem Zweckverband gehören neben den drei Kreisen Bamberg, Bayreuth und Kulmbach auch die Gemeinden Hollfeld, Plankenfels, Mistelgau, Aufseß, Waischenfeld, Wonsees und Königsfeld an. red