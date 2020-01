Neuer Transporter für die Feuerwehr

Groß war in diesen Tagen die Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchlauter. Sie hat ein neues Auto.

Mit einem Konvoi und Sirenengeheul teilte die Feuerwehr die Freude den Bewohnern mit. Wehrleute empfingen am Ortseingang den neuen Mannschaftstransportwagen und geleiteten ihn durch die Hauptstraße zum Feuerwehrgerätehaus, wo er übergeben wurde.

Der kürzlich verstorbene federführende Kommandant der Gemeinde, Daniel Holzmann von der Feuerwehr Neubrunn, hatte die Investitionen für die beiden Orte Neubrunn und Kirchlauter in die Wege geleitet. Nach zwei Jahren Planung war es nun so weit, dass das neue Fahrzeug bei der Firma Schäfer in Flehingen abgeholt und der Wehr in Kirchlauter übergeben werden konnte.

Der Mannschaftstransportwagen kommt auf 42 000 Euro, wozu es einen Zuschuss des Staates von 13 100 Euro gibt. Dazu gibt der Feuerwehrverein einen Zuschuss von 15 000 Euro, so dass aus der Gemeindekasse noch rund 13 900 Euro notwendig sind. Die gleiche Finanzierung ist auch für den Transporter in Neubrunn vorgesehen.

Segnung in Pettstadt

Die Weihe der beiden Fahrzeuge ist im Rahmen des Dorffestes in Pettstadt am 1. Mai mit der Maibaumaufstellung geplant.