Im Awo-Treff findet am Montag, 21. und 28. Oktober, wieder ein Tablet-Kurs für Einsteiger statt. Er richtet sich an Interessierte, die wenig bis gar keine Kenntnisse in der Handhabung und Nutzung eines Tablets haben. Für die Kursstunde stehen Tablets zur Verfügung. Beginn ist jeweils um 17 Uhr statt. Interessenten melden sich unter Telefon 09561/94415 an. red