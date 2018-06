"Neuer Start" für Frauen: Sprungbrett zurück in den Beruf

Neue Talente entdecken



Ein Erfolgskonzept geht in die nächste Runde: Zum zwölften Mal findet im Herbst das mehrwöchige Orientierungsseminar "Neuer Start für Frauen " statt. Dieses Angebot der Gleichstellungsstelle des Landkreises richtet sich speziell an Frauen, die sich nach länge-rer Phase der Familienarbeit gezielt auf ihren Wiedereinstieg in den Beruf vorbereiten möchten oder eine persönliche Neuorientierung anstreben.Die Kursdauer erstreckt sich über zwölf Wochen: vom 24. September bis zum 13. Dezember. Seminarzeit ist von Montag bis Donnerstag, jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Hedwig.Ende November ist eine zweiwöchige Praktikumszeit enthalten. Der "Neue Start" wird aus Mitteln des bayerischen Familienministeriums gefördert. Die Kursgebühr pro Teilnehmerin beträgt 100 Euro. In einer kleinen Gruppe können maximal 16 Frauen an ihrem persönlichen neuen Start arbeiten.Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Für weitere Auskünfte steht die Gleichstellungsstelle unter der Telefonnummer 09221/707-150 (vormittags) zur Verfügung. Persönlich informieren kann man sich auch beim "Frauen-Info-Tag" am 25. Juli von 9 bis 13 Uhr im Martin-Luther-Haus in Kulmbach Gerade nach einer längeren Phase der Familienarbeit, in der bei der Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen viel Organisationstalent und -geschick gefordert war, ist die Motivation groß, etwas Neues zu beginnen. Für die Entwicklung eigener Zukunftsperspektiven ist es dann genau der richtige Zeitpunkt. Jedoch begegnen vielen Frauen in dieser Situation zahlreiche, subjektiv oft als unüberwindbar wahrgenommene Hürden.Nach einer längeren Unterbrechung zugunsten der Familienarbeit haben sich das berufliche Umfeld im Job und die Arbeitswelt stark verändert. Viele Frauen haben das Gefühl, abgehängt worden zu sein und müssen erst wieder neues Selbstvertrauen finden, um den Wiedereinstieg zu wagen.Genau hier setzt das Kurskonzept an. Es will dazu beitragen, sich seiner beruflichen Möglichkeiten und Fähigkeiten bewusst zu werden und mit Selbstvertrauen alle Herausforderungen anzunehmen und zu meistern.Das Orientierungsseminar bietet die geeigneten Rahmenbedingungen, sich intensiv mit der Gestaltung des künftigen Lebensabschnitts zu beschäftigen. Sei es die Rückkehr in den früheren Beruf, eine berufliche Weiterbildung oder Umschulung, ein Engagement im ehrenamtlichen Bereich oder das Entdecken neuer Talente. Die inhaltliche Leitung des Seminars liegt in der Verantwortung von Nicola Probst, Dozentin für Berufs- und Persönlichkeitsentwicklung. Als besonders wertvoll im Kursverlauf beschreiben ehemalige Teilnehmerinnen das Praktikum, in dessen Verlauf wertvolle Erfahrungen gesammelt werden können.Daneben gibt es auch eine Fülle von Informationen über praktische Bereiche, berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten . Alle Teilnehmerinnen werden dort abgeholt, wo sie sich gerade in ihrer aktuellen Lebenssituation befinden. Und nicht zuletzt verhilft das Seminar zum Aufbau eines großen, dynamischen Netzwerks.