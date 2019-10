Neuer Stammtisch der ÖDP in Forchheim

Am Mittwoch, 2. Oktober, treffen sich Mitglieder der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP), Unterstützer und Interessierte aus Forchheim und Landkreis zu einem Stammtisch. Beginn ist um 18.30 Uhr in der "Blauen Glocke", Hauptstraße 8, in Forchheim. Nach den Erfolgen beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" und der Europawahl gehe laut ÖDP der Blick nach vorne - nicht nur wegen der Kommunalwahl, sondern auch wegen der Themen 5G, faire Handelspolitik und Klimawandel. Geboten wird das offene Gespräch, der Austausch interessierter Menschen über Politik in Forchheim und der Welt. red