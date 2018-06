Neuer Spielplatz für Buben und Mädchen in Limbach

Lob für die Kinder







Fast jedes Kind von Limbach war anwesend, als am Freitag der neue Spielplatz an der J.-P.-Wagner-Straße offiziell eingeweiht wurde.60 000 Euro investierte die Stadt Eltmann. Wie immer waren im Vorfeld die Kinder eingeladen, in mehreren Zusammenkünften mit Bürgermeister Michael Ziegler die Gestaltung des Platzes selbst zu bestimmen."Die Kinder sind dabei sehr kreativ und können durchaus mit einem vorgegebenen Budget umgehen", erklärte der Bürgermeister bei der Einweihung. Die Segnung nahm der Diakon Joachim Stapf vor, unterstützt von vielen Kindern, die mit Buchsbaum-Sträußchen auch Weihwasser auf die Spielgeräte (und auch einige kleinere Geschwister) sprengten.Natürlich sind die Kinder bei ihrer Auswahl auf die Lage Limbachs am Main eingegangen; so hat der Platz ein Spielschiff und einen Mastbaum zum Klettern, dazu kommen ein Basketballkorb für Größere und eine Nestschaukel für Kleinere, ein Trampolin, eine Seilbahn, ein Karussell und vieles mehr, was inzwischen alles ausgiebig auf seine Funktionalität getestet und für tauglich befunden wurde.