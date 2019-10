Neuer Spielplatz bereichert Reutersbrunn

Die Eltern von Reutersbrunn hatten bestimmte Vorstellungen, wie der Spielplatz am Stolzenrangen umgestaltet werden sollte. Das hatte Ortssprecher Andreas Leibold aufgegriffen und sich mit der Stadt in Verbindung gesetzt. Am Donnerstagmittag fand eine kleine Feier statt, bei der das gelungene Ergebnis eingeweiht wurde.

Ortssprecher Leibold lobte die Eltern für deren Initiative, die Verantwortlichen bei der Stadt Ebern und im Besonderen die Mitarbeiter des Bauhofes Ebern um ihren Leiter Christian Raehse. "Die Bauhofmitarbeiter haben kräftig mit angepackt, so dass das Vorhaben relativ schnell umgesetzt werden konnte", freute sich Leibold. Er erklärte, dass der Sandkasten umgesetzt und neugestaltet wurde, eine Nestschaukel aufgestellt wurde und Wipptiere ergänzt wurden. Zentrum des Spielplatzes bildet nun ein Kletterstamm, auf dem die Kinder ihre Kletter- und Balancekünste üben können. Wie es hieß nehmen die Kinder des Dorfes, darunter zwölf zwischen einem und fünf Jahren, den Spielplatz sehr gut an. An Wochenenden kämen sogar Eltern mit ihren Kindern aus der Umgebung hierher, hieß es. Christian Raehse erklärte, der Spielplatz sei sehr "natürlich" gestaltet, was besonders gut zur Geltung komme.

Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD)würdigt die Zusammenarbeit der Reutersbrunner mit den Bauhofleuten. "Ich freue mich, dass mit dem Kletterbaum etwas Sinnvolles mit wenigen Kosten geschaffen wurde", sagte er.