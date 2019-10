Neuer Seelsorgebereich trifft sich zum Gottesdienst

Der zentrale gemeinsame Auftaktgottesdienst für den neuen Seelsorgebereich "Aurach-Seebachgrund" findet am Sonntag, 20. Oktober, um 10.30 Uhr in Obermembach statt. Das teilt das katholische Pfarramt Herzogenaurach mit.

Seit 1. September sind die neuen Strukturen des Erzbistums Bamberg nun offiziell in Kraft. So wurden die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Herzogenaurach St. Otto, St. Josef und St. Magdalena sowie die Pfarreien Mariä Geburt, Hannberg, und St. Josef, Weisendorf, zum neuen Seelsorgebereich "Aurach-Seebachgrund" zusammengeführt.

Aus diesem Anlass wird es laut Pressemitteilung am Sonntag, 20. Oktober, im gesamten Seelsorgebereich nur den einen Gottesdienst in Obermembach um 10.30 Uhr vor der Kapelle (bei schlechtem Wetter in St. Magdalena, Herzogenaurach) geben, denn Obermembach ist auch fast die geografische Mitte des neuen Seelsorgebereichs. Es wird kein weiterer katholischer Gottesdienst in Herzogenaurach, Hannberg oder Weisendorf stattfinden. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit zum Mittagessen in der dortigen Gastronomie "Waldkrankenhaus", die darauf eingestellt ist.

Gemeinsam laufen oder radeln

Für die Gläubigen gibt es die Möglichkeit, gemeinsam von Herzogenaurach nach Obermembach zu laufen. Treffpunkt hierfür ist um 9 Uhr am Aldiparkplatz, Ohmstraße. Für die Fahrradfahrer gibt es einen Treffpunkt um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz Herzogenaurach. Es wird auch eine Fahrgelegenheit angeboten. Dafür wird gebeten, sich bis Freitag, 18. Oktober, an das katholische Pfarramt St. Magdalena unter Telefon 09132/836210 zu wenden. red