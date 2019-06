Neuer Schützenkönig ist Simon Basler

Simon Basler heißt der neue Schützenkönig der Bürgerwehr. Unter den Bürgerwehr-Marschierern ist es immer eine besondere Frage, wer den Schützenwettbewerb gewinnt. Diesmal wurde die Serie der Familie Schmidt beendet.

Mit dem Aufmarsch der Bürgerwehr auf dem Festplatz am Morgen des Dienstags nach Pfingsten ist das Fest der Bürgerwehr in Königsberg noch nicht beendet. Den ganzen Tag über knallen auf dem Schießstand der Bürgerwehr unterhalb des Schlossberges Kleinkalibergewehre, um den Schützenkönig der Bürgerwehr zu ermitteln.

Ein exklusiver Kreis

Teilnehmen dürfen daran nur Ausmarschierer, die am Probeauszug an Christi Himmelfahrt und am Bürgerwehrauszug selbst teilgenommen haben. Mit fünf Schüssen auf Zehnerscheiben möglichst viel Ringe zu schaffen, ist dabei das Ziel eines jeden Schützen.

Mit 47 von 50 möglichen Ringen errang in diesem Jahr Simon Basler die Königswürde und beendete damit die Schmidt'sche Vorherrschaft der letzten Jahre. Die Ehrenscheibe der Bürgerwehr, für die zwei Lagen zusammen gezählt werden, gewann mit 92 Ringen Manfred Hau.

Besondere Ehre

Als Besonderheit wird dem Schützenkönig die Ehre zuteil, dass er mit dem Hauptmann zusammen die Bürgerwehrfahne auf ihrem Weg durch die Altstadt von Königsberg zum Haus des Hauptmanns begleiten darf, wo sie bis zum kommenden Jahr aufbewahrt wird.