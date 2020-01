Neuer Schautanz schlägt ein

Die Gruppen der Tanzsportgarde Coburger Mohr starteten am vergangenen Wochenende mit dem hochfränkischen Qualifikationsturnier in Naila in die heiße Phase der Turniersaison. Große Freude gab es bei den jungen Damen der Altersklasse Ü15: Nachdem der Schautanz im Herbst aufgrund eines Regelverstoßes gegen die Tanzturnierordnung disqualifiziert worden war, hatten Trainer und Aktive die Ärmel hochgekrempelt und binnen acht Wochen eine komplett neue Choreographie mit neuen Requisiten und Kostümen unter dem Titel "Sind wir alle gleich?" auf die Beine gestellt. Entsprechend groß war die Nervosität vor der Turnierpremiere des Tanzes am Sonntag. Ebenso groß war der Jubel der Fans, als die Jury den Tanz mit 430 Punkten und Platz 5 bewertete, was die Qualifikation für das Halbfinale der deutschen Meisterschaft bedeutete.

Die Königsgarde konnte ihre Leistung weiter verbessern und sicherte sich Platz 3 hinter den Spitzenmannschaften aus Röttenbach und Nürnberg.

Tanzmariechen Angelina Tschetwiorkin präsentierte sich in guter Form und erreichte mit ihrer persönlichen Session-Bestleistung von 424 Punkten und Platz 13 eine sehr gute Platzierung im starken Teilnehmerfeld von 31 Tanzmariechen.

Bereits am Samstag gingen die Jugend und die Junioren des Coburger Mohr an den Start. Die Mädchen der Jugendgarde im Alter von sechs bis zehn Jahren konnten sich trotz eines verpatzten Aufmarsches und einiger kleiner Fehler mit 413 Punkten über Platz 2 hinter Buchnesia Nürnberg freuen.

Jugend-Tanzmariechen Luisa Schreiner ertanzte sich mit 410 Punkten den 7. Platz im Starterfeld von 22 Tanzmariechen.

Pech hatte diesmal der Jugend-Schautanz "Teilen macht glücklich": Obwohl die Kinder die gute Trainingsleistung in Naila umsetzen konnten, wurde der Tanz nicht gewertet, weil einige Kinder auf eine Requisite getreten sind, was aufgrund der Verletzungsgefahr für die Aktiven die Disqualifikation zur Folge hatte.

Die Juniorengarde (Altersklasse elf bis 14 Jahre) konnte an die gute Leistung des letzten Turniers nicht ganz anknüpfen. Zunächst verletzte sich eine Tänzerin kurzfristig. Die Junioren gaben sich dennoch kämpferisch und präsentierten ihren Tanz mit viel Power. Ein Zusammenstoß zweier Tänzerinnen beim Radschlagen wirkte sich zwar negativ auf die Punktzahl aus, dennoch freute sich das Team am Ende mit 432 Punkten über Platz 2.

Der Junioren-Schautanz "Auf den Spuren Kleopatras" verpasste mit 414 Punkten die Qualifikation nur um einen Punkt und erreichte einen Platz im Mittelfeld.

Am 16. Februar starten die Aktiven bei der oberfränkischen Meisterschaft in das letzte und wichtigste Drittel der Turniersession. red