Neuer Schaukasten am Coburger Hauptfriedhof

Auf dem Hauptfriedhof in Coburg wurde ein neuer Schaukasten installiert. Das teilt die Stadt mit. In diesem werden den Besuchern des Friedhofes neben einem Plan und Bildern der Aussegnungshalle auch aktuelle Informationen zur Verfügung gestellt. Ab sofort sind alle am aktuellen Tag stattfindenden Trauerfeiern und Abschiednahmen ausgehängt, wenn der Veröffentlichung von den Angehörigen zugestimmt wurde. Auch sind Informationen zu Grabarten und Führungen auf dem Friedhof mit ausgehängt. Die Neuigkeiten sind auch bei Dunkelheit zu lesen, da der Schaukasten mit einer Beleuchtung ausgestattet ist, die von der Dämmerung bis um 22 Uhr eingeschaltet ist. red