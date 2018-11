Neuer Sachverständiger

Die Handwerkskammer für Oberfranken hat mit Dipl.-Ing. (FH) Alexander Fischer aus Wilhelmsthal einen neuen Gutachter bestellt, sein Einsatzgebiet ist der Teilbereich Fensterbau im Schreinerhandwerk.

Der Sachverständige ist ein Beruf der Zukunft, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer. Denn die öffentlich bestellten Gutachter böten die Chance, Streitigkeiten zwischen Handwerkern und Kunden außergerichtlich und damit relativ kostengünstig und schnell zu klären. Die Handwerkskammer bestellt und vereidigt für das Handwerk diese Sachverständigen, die zuvor eine umfangreiche Zusatzqualifikation erfolgreich bewältigt haben müssen. Die öffentliche Bestellung von Sachverständigen dient dem Zweck, privaten Auftraggebern, aber auch Gerichten und Behörden, Fachexperten zur Verfügung zu stellen, deren persönliche Integrität, Fachwissen und Unparteilichkeit gewährleistet ist. Eingeschaltet werden Sachverständige in aller Regel bei Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Handwerkern und Kunden über eine erbrachte Leistung. In vielen Fällen ist schon nach der Einschätzung durch einen Sachverständigen klar, wie ein Streit ausgehen wird. Aufwändige Gerichtsprozesse können so vermieden werden. Die Vereidigung gilt als öffentliche Bestellung im Sinne der Zivilprozess- und Strafprozessordnung. Der Sachverständige ist bei seiner Arbeit nur seinem Gewissen unterworfen und ist in dieser Funktion kein Interessenvertreter des Handwerks. Nach der Sachverständigenordnung untersteht jedoch jeder von der Handwerkskammer bestellte Sachverständige auch der Aufsicht der Handwerkskammer. red