Neuer Roboter ersetzt defektes Gerät

Anschaffungen für das Schwimmbad, der Kauf von fünf Mitfahr-Bänken in allen Ortsteilen sowie zwei Baugesuche standen auf der Tagesordnung des Maßbacher Marktgemeinderates.

Der alte Reinigungsroboter im Schwimmbad versah über zwölf Jahre lang seinen Dienst. Bei der jährlichen Wartung wurde festgestellt, dass er defekt ist und die Reparatur etwa 3000 Euro kosten würde, teilte Bürgermeister Matthias Klement (CSU) mit. Deshalb wird nun ein neues Gerät angeschafft, das 8700 Euro kostet. Dieser fährt nachts vollautomatisch über den Boden des Beckens und reinigt es ähnlich wie ein Staubsauger. Das Gerät umfährt automatisch Hindernisse wie Treppen. Da das Schwimmbad Mitte Mai geöffnet werden soll, soll der Roboter so schnell wie möglich geliefert werden. Das Kinderbecken bekommt eine neue Mess- und Regeltechnik zur Sicherung der Wasserqualität. Sie setzt dem Wasser wenn nötig automatisch Chlor zu. Mit dieser Anschaffung wird die Regeltechnik des Kinderbeckens an die des übrigen Freibades angepasst, erläuterte der Bürgermeister. Diese Anlage kostet 6527 Euro.

In allen Ortsteilen stehen bald Mitfahr-Bänke. Auf sie können sich alle setzen, die als Anhalter mitgenommen werden wollen. Für Maßbach wurden zwei Bänke bestellt, für Poppenlauer, Weichtungen und Volkershausen je eine.

In der Straße Am Täubig im Ortsteil Poppenlauer sollen eine Dachgaube errichtet und ein Dachgeschoss ausgebaut werden. In der Weichtungerbergstraße in Poppenlauer sollen Dachgauben erweitert und eine Doppelgarage errichtet werden. Beiden Baugesuchen stimmte der Marktgemeinderat zu.