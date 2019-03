Neuer Rettungswagen wird in Dienst gestellt

Die Rettungswache Bad Kissingen stellt am Freitag, 22. März, einen neuen Rettungswagen Bayern 2019 in den Dienst. Es ersetzt den Rot Kreuz Bad Kissingen 71-2. Um 18.30 Uhr erfolgt auf der Rettungswache eine Einweisung mit kleinen Stationsausbildungen. Zur gleichen Zeit findet eine Unterweisung zu einer Stryker Fahrtrage und zu einem Tragestuhl statt. Die Veranstaltung dauert bis etwa 20 Uhr. Anschließend übergibt die Rettungsdienstleitung den Fahrzeugschlüssel an die Wachleitung Bad Kissingen. sek