Neuer Rekord beim 24-Stunden-Schwimmen

Mit 1 470 650 Metern haben die 447 Schwimmer beim 24-Stunden-Schwimmen in Hirschaid den Streckenrekord aus 2018 "pulverisiert". Der Auftakt am Freitagabend war wie gewohnt gut besucht. Der größte Ansturm war bis etwa 21 Uhr. In den ersten vier Stunden wollten schon mehr als 240 Sportler in die Franken-Lagune. Längere Wartezeiten waren zwangsläufig die Folge.

Dennoch war es eine hervorragende Stimmung, wusste 1. Vorsitzender Horst Auer von der DLRG Hirschaid zu berichten. Die familiäre Atmosphäre, der Spaß am Schwimmen und gute Musik scheinen nur drei der Erfolgsursachen für die Veranstaltung zu sein. Und so reisten die Schwimmbegeisterten offenbar extra von weither an. Aus Roßtal bei Coburg, aus Königsbach-Stein in Baden-Württemberg und sogar aus Leipzig fuhren manche viele Kilometer, um an der "gut organisierten Veranstaltung", so ein Schwimmer, teilzunehmen.

Die meisten Kilometer hat übrigens Cora Heidenreich zurückgelegt. Die 14-Jährige schwamm unglaubliche 32 900 Meter. Ihr männliches Pendant, Werner Haas vom SC Delphin Lichteneiche, nahm bei den Männern den Pokal in die Hände, nachdem er 31 900 Meter geschwommen war.

Auch nachts war immer etwas los. Die Bahnenzähler erinnerten sich, dass man mal die eine oder andere Bahn schließen konnte. Doch nicht dieses Jahr: Die ganze Nacht hindurch wurde auf vier Bahnen geschwommen. Der Lohn für das Schwimmen von 1 bis 6 Uhr früh war der Nachtpokal für Stefan Göritzer (17 000 Meter) und Andrea Lindenmeier (7500 Meter).

Ganz besonders freuten sich die Organisatoren, dass der Plan aufging, viele Kinder und Jugendliche ins Wasser zu bringen. Dazu wurde intensiver Kontakt zu den Schulleiterinnen der Mittelschule Hirschaid und der Julius-Von-Soden-Grundschule Sassanfahrt gepflegt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Knapp 60 Prozent der Teilnehmenden waren Kinder und Jugendliche. Und so sicherte sich ein weiteres Mal die Julius-von-Soden-Grundschule aus Sassanfahrt mit insgesamt 250 150 Metern den Schulpokal. Ihr folgt die Mittelschule Hirschaid mit 85 450 Metern und die Realschule Hirschaid mit 17 550 Metern auf Platz 3.

Bei der Siegerehrung mussten insgesamt 30 Pokale übergeben werden. Die Verantwortlichen freuten sich über äußerst ansprechende Leistungen der Kinder und Jugendlichen in den insgesamt fünf Altersklassen. Der Aspekt der Freude am Schwimmen kam vor allem bei den Gruppen zum Ausdruck: Obwohl sie noch am selben Abend feiern wollten, errang "Michas Geburtstagsgruppe" den 1. Platz mit 66 100 Metern, gefolgt von der Gruppe "Kampfschwimmer" (56 600 Meter) und den "Flinken Flossen" mit 39 150 Metern.

Bei den Familien sollten mindestens zwei Generationen ersten Grades an den Start gehen. Hier waren die Schwimmerinnen und Schwimmer der Familie Heidenreich, der auch Cora Heidenreich angehörte, mit 66 100 Metern nicht zu schlagen. Familie Erhardt aus Coburg folgte auf Platz 2 mit 25 300 Metern, wobei allein die 15-jährige Leonie 17 300 Meter beitrug und den Altersklassenpokal gewann. Den Rest "erschwamm" die Mama. Auf Platz 3 landete Familie Michel aus Hallerndorf. Auch hier war der "Aktivposten" die neunjährige Julina, die sich dann auch mit ihrer Leistung den Altersklassenpokal sicherte. Weitere Pokale konnten an die jüngsten und ältesten Teilnehmer sowie Schwimmvereine übergeben werden.

Für das Schwimmen im nächsten Jahr haben die Lebensretter schon jetzt Pläne: "Wir feiern nächstes Jahr unser 40-jähriges Jubiläum. Da müssen wir das Ganze toppen", fordert Auer sowohl Teilnehmer als auch seine 70 Helferrinnen und Helfer auf. Bis dahin heißt es aber "Ausschlafen". red