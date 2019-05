Neuer Raum für Körper und Geist

Am 1. April wurde der Yoga-Raum Fränkische Schweiz - Raum für Körper und Geist - in Ebermannstadt, Am Marktplatz 20, eröffnet. Von 10 bis 16 Uhr findet am Samstag, 25. Mai, ein Tag der offenen Tür mit Garteneinweihung statt. An diesem Tag dürfen Interessierte das kleine Yogastudio mit Privatgarten im Herzen von Ebermannstadt erkunden und die Mitarbeiter kennenlernen. Man kann in unterschiedliche Yogastile "hineinschnuppern", sich Informationen holen und sich einen Mattenplatz für die Sommerkurse ab Juli sichern. red