Neuer Rat legt Eid ab

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Ebelsbach findet am Mittwoch, 22. Januar, um 18.30 Uhr im Glei-senauer Schloss statt. Nach der Vereidigung des neuen Gemeinderats Markus Reinwand und der Nachbesetzung der Ausschüsse des Gemeinderates geht es um private Bauanträge. Des Weiteren befassen sich die Räte mit dem Billigunngsbeschluss für den Bebauungsplan "Am Herrenwald". Der Erste sowie der Zweite Kommandant der Feuerwehr in Schönbrunn sollen bestätigt werden. Die Anschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr in Ebelsbach wird behandelt. red