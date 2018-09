Neuer Rast- und Ruhepunkt für Wanderer

Der "Klöppelort" hat bekanntlich viele "besondere Punkte", an denen es sich lohnt, haltzumachen. Meistens liegen diese oben auf dem Bergsporn, wie z.B. die Historische Marienkapelle, die neugestaltete Roseninsel am ehemaligen Dreschhallenplatz oder der Aussichtspunkt vom "Pilz" auf den Schlossberg. Eine weitere Sehenswürdigkeit, die von Einheimischen erbaute Dreifaltigkeitskapelle, liegt dagegen im Tal, in der Bahnhofstraße nur wenige Meter oberhalb der Südeinfahrt zum Straßentunnel. Das Umfeld dieses von Nordhalbener Bürgern geschaffenen Kleinods zu verschönern und dem Wanderer Gelegenheit zu Muße und innerer Einkehr zu bieten, hatte sich die Ortsgruppe des Frankenwaldvereins (FWV) zur Aufgabe gemacht. Nach Abholzung von Gestrüpp, Aufböschung und Schaffung eines Fundaments konnte mit tatkräftiger und sachverständiger Hilfe vonseiten der Forstverwaltung nun eine schöne, stabile Sitzgruppe direkt an der Kapelle fertiggestellt werden.

Kürzlich trafen sich die Beteiligten vor Ort, um das gelungene Werk "offiziell" an die Nordhalbener Spaziergänger und auswärtigen Wanderer zu "übergeben". Der FWV-Ortsobmann Michael Wolf freute sich, dazu Fritz Maier herzlich begrüßen zu können, den Leiter des Forstbetriebs Nordhalben, der zeitnah die Anfertigung der Sitzgruppe aus Holz bei seinen Leuten in Auftrag gegeben hatte. hb