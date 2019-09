Neuer Projektchor

Unter dem Motto "Rhön-Grabfeld singt" steht ein neues Angebot für alle, die gerne singen, aber keine Zeit haben regelmäßig Chorproben zu besuchen. Deshalb startet am Mittwoch, 18. September, ein neues Projekt mit dem Projektchor Saal an der Saale. Die Leitung liegt in den Händen von Regionalkantor Peter Rottmann (Münnerstadt). Eingeübt und gesungen werden sowohl moderne Kirchenlieder als auch bekannte Pop- und Rocksongs. Start ist am Mittwoch, 18. September, im Pfarrzentrum von Saal an der Saale, Ecke Herrngasse-Rathausstraße. Die Teilnahme am Chor ist kostenfrei. Treffpunkt ist jeden Mittwoch von 19 bis 21.30 Uhr. Mehr Infos gibt es unter rhoen-grabfeld-singt@gmx.de. sek