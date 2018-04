Neuer Pfarrgemeinderat

Der neu gewählte Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Katharina Neukenroth wurde während eines Gottesdienstes vorgestellt und in sein Amt eingeführt. Zugleich wurden die ausgeschiedenen Pfarrgemeinderäte Hans Strohmer (bisheriger Dekanatsratsvertreter), Jürgen Bradler und Gottfried Weißerth mit Dank und Anerkennung für ihr kirchliches, ehrenamtliches Engagement verabschiedet. Die Pfarrgemeinderäte vertreten in der Pfarrei St. Katharina mit der Filialkirche St. Johannes Haßlach bei Kronach rund 1270 Katholiken. In den neuen Pfarrgemeinderat wurden gewählt: Sabine Scherbel (1. Vorsitzende), Anja Kowalski (2. Vorsitzende), Ulrike Milich (bisherige Vorsitzende), Katrin Fiedler, Norbert Fleischmann, Wiltrud Kestel, Robert Maurer, Birgit Reinhold, und Irene Fröba. In den Pfarrgemeinderat berufen wurden Ingrid Eidloth, Birgit Zipfel, Sebastian Rauer und Elisabeth Baierlein.

Pfarrer Hans-Michael Dinkel dankte den ausscheidenden Pfarrgemeinderäten für ihr Engagement und begrüßte die neuen Pfarrgemeinderäte auf eine gute Zusammenarbeit im Gremium in Verantwortung für die katholischen Mitchristen. eh