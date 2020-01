Neuer Pfarrer wird eingeführt

Pfarrer Bodo Bergk übernimmt die Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde in Wildflecken. Der Einführungsgottesdienst mit Dekan Roth findet am Sonntag, 16. Februar, in der Kreuzkirche in Wildflecken statt. Beginn ist um 14 Uhr. Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Empfang in der Grund- und Mittelschule im Ort vorgesehen. sek