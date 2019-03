Neuer Pfarrer für Küps

Am Sonntag Reminszere wurde in einem feierlichen Gottesdienst in der St. Jakobikirche in Küps Pfarrer Christian Pohl von Dekanin Dorothea Richter als Pfarrer mit allgemeinkirchlichen Aufgaben mit Schwerpunkt in der evangelischen Kirchengemeinde Küps vorgestellt.

Verkündiger der Barmherzigkeit

Dekanin Richter sagte in der Einführung, ein Pfarrer soll ein Verkündiger der Barmherzigkeit Gottes sein und mit seinem ganzen Reden und Handeln dafür einstehen. Im Luthersaal wünschten Vertrauensfrau Christina Sammet, Bürgermeister Bernd Rebhan und Diakon Georg Zenk dem neuen Seelsorger alles Gute und Gottes Segen für sein Wirken in Küps. red