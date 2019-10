Neuer Oberarzt

Andreas Langenbach hat seine Stelle als leitender Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz angetreten. Der 41-Jährige hat als Assistenzarzt zwischen 2007 und 2011 am Forchheimer Klinikum gearbeitet, später dann als Fach- und schließlich Oberarzt in der unfallchirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums Erlangen. Die Perspektive, sich in einer leitenden Position weiterzuentwickeln und zusammen mit Chefarzt Uwe Lehmann die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Zukunft zu gestalten, brachte den Orthopäden und Unfallchirurgen wieder zurück in die Königsstadt. Das Medizinstudium absolvierte der gebürtige Hannberger an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Berufsbegleitend schloss er 2018 ein Masterstudium in Betriebswirtschaft und Gesundheitsökonomie ab. Spezialisiert hat sich Andreas Langenbach auf minimalinvasive Eingriffe an Schulter- und Kniegelenk. Das kommt dem Sportmediziner zugute, wenn er die Sportler des HC Erlangen und der SpVgg Greuther Fürth im stationären Bereich mitbetreut. Privat spielt der Vater einer neunjährigen Tochter gerne Fußball und Golf und geht gerne Laufen. red