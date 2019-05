Bei einem abendlichen Spaziergang am heutigen Freitag kann man die Besonderheiten des neuen Naturwegs in der Teuschnitz-Aue entdecken. Los geht es um 17.30 Uhr am alten Sportplatz. Anmeldung unter Telefon 09266/6286 oder per E-Mail an: gb@oekologische-bildungsstaette.de. Festes Schuhwerk wird empfohlen. red