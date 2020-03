Neuer Name: Katholischer Frauenbund Banzgau

Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche fand im Gasthaus Müller in Altenbanz die Hauptversammlung des Frauenbundes statt. Die scheidende Vorsitzende Ursula Bachmann begrüßte dazu 27 Mitglieder sowie Pfarrvikar Christian Montag und Pfarrer Georg Birkel. Gemeinsam wurde der neue Name Katholischer Frauenbund Banzgau beschlossen.

Zweite Vorsitzende Monika Eichhorn gestaltete den Jahresrückblick 2019 mit einer Bilderpräsentation. Zu den Ereignissen zählten der Vortrag "Mein Leben entrümpeln", das Kochen "Rezepte mit Rosen", die Frauenbundfahrt nach Bettbrunn und Rohr mit Pfarrer Hans-Werner Alt, die Orgeleinweihung, der Vortragsabend "Jenseits des Aquariums, raus aus der Komfortzone" und der Themenabend über Räuchern und Raunächte.

Eine Vorschau trug Monika Eichhorn vor. Am 16. März lädt der Frauenbund zum Gottesdienst und danach zum Vortragsabend mit Schwester Dorothea zum Thema "Franziskus" im "Haus Benedikt" ein. Am Ostersonntag findet nach der Auferstehungsfeier (ab 5 Uhr) ein Osterfrühstück statt. Der Frauenbund- und Seniorenausflug führt am Dienstag, 28. April, in die Heimat von Pfarrer Christian Montag nach Kirchaich. Mit dem Zweigverein Bad Staffelstein wird am Mittwoch, 27. Mai, in Altenbanz eine Maiandacht mit anschließender Einkehr gestaltet. Ein Kochabend mit Monika Gerner zum Thema "Bohnen, Linsen, Erbsen - die Powerküche" findet am Donnerstag, 18. Juni, ab 19 Uhr statt. Am Samstag, 1. August, wird "Der Brandner Kasper 2" bei den Luisenburg-Festspielen besucht. Anmeldungen zu den Veranstaltungen nimmt Monika Eichhorn, Rufnummern 09573/310266 oder 0163/6830964, entgegen.

Bei der Vorstandswahl wurde ein Team aus acht Frauen gewählt, bestehend aus Marion Trütschel, Maria Hagel, Monika Eichhorn, Maria Spörl, Rita Weis, Amanda Ernst, Cäcilia Ernst und Ulrike Meixner. Zum Geistlichen Beirat wählten die Mitglieder des Frauenbundes Pfarrvikar Christian Montag.

Drei neue Mitglieder wurden im Frauenbund begrüßt. Der scheidenden Vorsitzenden Ursula Bachmann wurde für ihren Einsatz mit einem Blumenstock gedankt. red