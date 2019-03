Neuer Name für die Rinitzstraße

Der Entwurf zur Erweiterung der Schule wird am Montag, 18. März, bei der Sitzung des Gemeinderates vorgestellt. Weiterhin geht es noch um den Neubau der Brücke in Altenhof, das Projekt "Mitfahrerbänke" sowie die Umwidmung der "Rinitzstraße" in Neundorf zu "Aussiedlerweg". Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses. red