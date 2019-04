Neuer Name, alter Zweck

Der Eisenbahnersportverein Neuenmarkt-Wirsberg hat in der Jahreshauptversammlung einstimmig eine Namensänderung vorgenommen. Der Verein mit den Abteilungen Schießen, Kegeln und Tennis heißt ab sofort nur noch ESV Neuenmarkt. Im Zuge dieser Namensänderung wurde auch eine Überarbeitung der Vereinssatzung vorgenommen, die ebenfalls ohne Gegenstimme verabschiedet wurde.

Zweck und Ziel des Vereins ist nach wie vor die Pflege und Förderung der Sportarten Schießen, Kegeln und Tennis.

Ansonsten ging aus den Berichten der Abteilungsleiter hervor, dass der ESV gut aufgestellt und auch sportlich sehr erfolgreich ist. Wie Vorsitzender Rudolf Hanke aufzeigte, zählt der Verein gegenwärtig 269 Mitglieder, zehn mehr als im Vorjahr. Den größten Zuwachs verzeichnete die Schützenabteilung.

Kassenverwalter Hartmut Lauterbach verwies darauf, dass die Erneuerung der Vier-Bahnen-Kegelanlage mit Kosten von rund 100 000 Euro erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Lauterbach dankte vor allem der Gemeinde, die für diese dringend notwendige Maßnahme einen Zuschuss von 8000 Euro gewährte. Der ESV habe ein zinsgünstiges Darlehen von 50 000 Euro aufgenommen, doch finanziell sei alles im Lot, zumal der Verein über hohe Rücklagen verfüge.

Den Bericht der Kegelabteilung, die derzeit über 46 Aktive, darunter 13 Jugendliche, verfügt, erstattete Martin Witzgall. Erfolgreich waren die Mannschaften Damen 3G und Herren 2, die in der Kreisklasse jeweils den Titel gewannen. Witzgall wies noch auf die Austragung der bayerischen Eisenbahnermeisterschaften hin, die der ESV vom 3. bis 5. Mai ausrichten wird.

Am erfolgreichsten war wieder einmal die Schützenabteilung, die bei den Bezirksmeisterschaften gleich mehrere Titel gewann. Andrea Schröppel ging auf die sportlichen Leistungen der Tennisabteilung ein, die mit den Juniorinnen 18 einen Aufsteiger in die Bezirksliga stellte. Platz eins belegten auch die Damen in der Spielgemeinschaft mit Kupferberg.

Bürgermeister Siegfried Decker (NG) sprach von einer eindrucksvollen Bilanz. Die Gemeinde Neuenmarkt sei sehr froh und stolz auf den ESV, der sowohl sportlich als auch gesellschaftlich außerordentlich aktiv sei. Der Verein sorge für ein tolles Sportangebot, und das wohnortnah und auch preiswert.

Werner Hoffmann würdigte den enormen Einsatz von Rudolf Hanke, der die Gespräche im Vorfeld der nötigen Satzungänderung geführt hatte.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender und Schützen-Abteilungsleiter Rudolf Hanke; Kassier Hartmut Lauterbach; Kegel-Sportwart Stefan Hahn; Tennis-Abteilungsleiterin Andrea Schröppel; Schriftführerin Sabine Grieshammer; Sportwart Sven Westhöfer. Werner Reißaus