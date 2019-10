Neuer Ministrant für St. Martin

Eine schöne Begebenheit gab es in der Pfarrei St. Martin in Weismain am vergangenen Sonntag.

So konnte während des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin Pfarrer Gerhard Möckel mit Raphael Konrad einen neuen Ministranten ins Amt einführen. Nach einem Gebet des neuen "Minis" wurde dieser durch Umhängen des Ministranten-Kreuzes in die Gemeinschaft aufgenommen.

Seine Jahrgangsfreunde waren bereits seit ihrem Schulbeginn vor drei Jahren Ministranten geworden. Am Ende des Gottesdienstes dankte Pfarrer Möckel der scheidenden Ministrantin Julia Gerner für ihren langjährigen Dienst und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. rdi