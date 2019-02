Neuer Meister im Betrieb

In der Schreinerei Back in Reichenbach gibt es einen neuen Meister. Nach eineinhalbjährigem Besuch der Meisterschule hat Martin Greb die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. Als Meisterstück konzipierte und fertigte er einen puristischen Schreibtisch. Im Familienbetrieb der Schreinerei Back arbeiten drei Generationen Hand in Hand. "Alle sind stolz auf den frischgebackenen Meister", betont Werner Back. Er betont, dass Martin Greb bereits seine Schreiner-Ausbildung im Reichenbacher Unternehmen absolviert hat. red