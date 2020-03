Neuer Leiter in Ebern

Es sind keine einfachen Zeiten, in denen Stefan Dünkel die Leitung des Seniorenzen-trums Sankt Elisabeth übernimmt, das die Diakonie Bamberg-Forchheim in Ebern betreibt. Seit Sommer hatte der gelernte Heilerziehungspfleger, examinierte Altenpfleger und Diplom-Pflegewirt (FH) bereits die Pflegedienstleitung in Sankt Elisabeth verantwortet. Nachdem Christine Unger aus gesundheitlichen Gründen die Stelle der Leiterin abgeben musste, hat Stefan Dünkel nun seit 1. März diese Aufgabe offiziell übernommen, wie die Daikonie mitteilte. Seit November hatte er das Pflegeheim bereits kommissarisch geleitet und kennt damit die Einrichtung und Abläufe, vor allem aber die Menschen, die hier arbeiten und leben. Bei seiner neuen Aufgabe kommen Dünkel seine Erfahrungen zugute, die er als Pflegedienstleiter bei verschiedenen Trägern der stationären und ambulanten Altenhilfe sammelte. Und vielleicht kann er seine musikalische Seite als ehemaliger Sänger und Solist der Würzburger Domsingknaben und Kantor zweier Kirchengemeinden in die Arbeit einfließen lassen. red