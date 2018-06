Neuer Lehrplan erhöht die Anforderungen

red



In der Privaten Wirtschaftsschule Lichtenfels ist die Abschlussprüfung mit dem Ziel, die Mittlere Reife zu erlangen, im vollen Gange. Der Abschlussjahrgang 2018 mit 54 Teilnehmern ist der erste Jahrgang von allen Schularten, der nach dem neuen zukunftsorientierten "LehrplanPlus" die Abschlussprüfung ablegt.Der Schwerpunkt liegt dabei auf den erworbenen Kompetenzen. Mit dem "LehrplanPlus" wurde der Prüfungsumfang noch einmal erweitert. Bereits im März wurden die Themen der Hausarbeit für das Ab-schlussprüfungsfach Übungsunternehmen festgelegt. Dabei nahmen die Prüflinge ein Unternehmen unter die Lupe und stellten es im Rahmen der Hausarbeit vor. Sie konnten Kontakt mit dem Unternehmen aufnehmen, um Informationen aus erster Hand zu bekommen.Nach den Pfingstferien wurden zur Hausarbeit Prüfungsgespräche durchgeführt. Die Absolventen mussten im Gespräch zeigen, welche Informationen sie gesammelt hatten. In der gesamten zweiten Woche nach Pfingsten stand die praktische Prüfung im Fach Übungsunternehmen an. Jeder Prüfling musste einen Fall bearbeiten. Dazu konnten alle Möglichkeiten des Büros des Unternehmens genutzt werden.In der darauffolgenden Woche stand die mündliche Prüfung in Englisch an. Die nächste Woche war die wichtigste Prüfungswoche, da in den Fächern Deutsch, Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle, Englisch und Mathematik umfangreiche Prüfungen zu bearbeiten waren. Im Fach Deutsch ging es um den Erhalt der Artenvielfalt, einen Romanauszug aus "Alle Toten fliegen hoch" und um eine Erörterung über den Lebensmittelkauf im Internet. Vielfältige kaufmännische Themen wie Angebotsvergleich, Rechnungen erstellen, Einkommenserklärung etc. wurden in BSK bearbeitet. In Englisch kam zur Textarbeit und Übersetzung erstmals neu die Sprachmitt-lung (Mediation) hinzu. Die Schüler, die das Fach Mathematik gewählt hatten, mussten einen Teil ohne Taschenrechner bearbeiten und danach sich mit Finanzmathematik, Funktionen, Trigonometrie und Stochastik auseinandersetzen.In der zweiten Juliwoche besteht dann noch die Möglichkeit, durch mündliche Prüfungsleistungen erbrachte Ergebnisse zu verbessern. Nach diesem Prüfungsmarathon werden mit den Abschlussschülern bis zur Verteilung der Abschlusszeugnisse am 20. Juli noch verschiedene Projekte durchgeführt.