Neuer Kurs

An der Telos-Akademie für Psychotherapie in Bad Kissingen beginnt im Februar der nächste Ausbildungsgang für Psychologen, Ärzte und soziale Berufe, die sich mit den Methoden der Tiefenpsychologie vertraut machen und eine zertifizierte, staatlich anerkannte Qualifikation erwerben wollen. Die Veranstaltungen finden in vier Blöcken (Mittwoch bis Samstag) und an Wochenenden statt. Es geht vor allem um die Vermittlung praktischer Umsetzungsmöglichkeiten in die eigene Berufsarbeit. Nähere Informationen sowie das aktuelle Programm gibt es unter https://telosinstitut.de sowie unter Tel.: 0971/130 229 00. sek