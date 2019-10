Ein neuer Kurs "Wirbelsäulengymnastik" findet im Awo-Treff statt. Die Trainerin Waltraut Raabe leitet diese neue Gruppe am Freitagvormittag. Sie bietet ein ganzheitliches Training zur Erhaltung der Fitness und Beweglichkeit an. Anmeldung unter Telefon 09561/94415 ist erbeten. Der Kurs beginnt am Freitag, 18. Oktober, um 8.45 Uhr. red