Neuer Kurs für Frauen

Ein speziell für Frauen konzipierter WenDo-Grundkurs findet am 21. und 22. März im Mehrgenerationenwohnhaus "Villa Kunigunde" in Bamberg, Mittlerer Kaulberg 38, statt. Kurszeiten sind jeweils von 10 bis 16 Uhr. Mitmachen können alle Frauen, die mehr Selbstsicherheit gewinnen wollen. Im Mittelpunkt steht vor allem die mentale Stärkung. In Übungen und Rollenspielen werden schwierige Situationen durchgespielt und alternative Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Die Teilnehmerinnen werden ermutigt, Grenzen zu setzen und Strategien gegen Übergriffe wie Mobbing zu entwickeln. Außerdem erhalten sie Tipps, wie sie sich wehren können, wenn sie in unangenehme Situationen kommen - sei es auf der Straße, in der eigenen Familie oder im Beruf. Mitgebracht werden sollen bequeme Kleidung, eine Decke und Verpflegung.

Infos und Anmeldung bei der Trainerin Ille Bintig, Telefon 0951/59557 oder www.wendo.info. red