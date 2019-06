Neuer Kurs Bewegung nach Musik

Im Rahmen ihrer Kooperation bieten die Städtische Volkshochschule Bad Kissingen und das Quartiersmanagement Nord-Ost der Stadt Bad Kissingen ab Montag, 1. Juli, von 17 bis 18.30 Uhr einen Kurs "Bewegung nach Musik - Manche nennen es auch Tanzen" an. In einer entspannten Atmosphäre kann man sich der Musik überlassen und im freien Tanz wieder den Kontakt zu sich selbst finden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Angesprochen sind alle Altersklassen ab 16 Jahren. Der Kurs findet an drei Montagen statt. Nähere Auskunft und Anmeldung bei der Städtischen Volkshochschule, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/807 12 10). sek