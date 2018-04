Neuer Kurs beim FC Burk

Ein neuer Kurs "The Mix" ist für alle, die sich gerne zu Musik bewegen. Dazu bietet der FC Burk am Freitag, 20. April, von 18 bis 18.45 Uhr eine kostenlose Schnupperstunde im Sportheim (Seetalweg 11) an. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 0171/6933153 oder per E-Mail an info@doro-fit.de. red