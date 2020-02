Neuer Kindergarten ist der größte Brocken

Der Haushaltsplan der Gemeinde Lonnerstadt soll im April - noch vom alten Gemeinderatsgremium - verabschiedet werden, sagt Regina Bruckmann (FW). Die Zweite Bürgermeisterin leitete für den verreisten Bürgermeister Stefan Himpel (FW) die Sitzung am Montag. Mit dem fertigen Haushaltsplan könnten die neuen Räte dann sofort starten. In der Sitzung wurde erörtert, für welche Projekte Geld in den Etat eingestellt werden soll. Als Grundlage für den Kämmerer sozusagen, denn eine weitere Haushaltsberatung mit Vorstellung von konkreten Summen soll es in der März-Sitzung geben.

Bei den Maßnahmen steht an erster Stelle natürlich der Um- und Neubau des Kindergartens. Einen Haushaltsansatz soll es auch für den Grunderwerb im Gewerbegebiet "Edelgraben II" geben. Für die Kläranlage Ailsbach steht noch eine Entscheidung im Gemeinderat aus: Das Gremium muss sich darüber klar werden, ob die Anlage saniert werden soll oder ob eine Druckleitung bis Lonnerstadt und von dort zur Höchstadter Kläranlage der bessere Weg sei. In den diesjährigen Haushalt sollen deshalb vorerst die Planungskosten aufgenommen werden. Wegen der Fördermittel müsse die Maßnahme möglichst schnell auf den Weg gebracht werden.

Geld für die Spielplätze

Der Posten für die Straßensanierungen, der in den letzten Jahren immer mit 150 000 Euro angesetzt war, soll in gleicher Höhe auch im Etat 2020 eingestellt werden. Erhöhen will man in diesem Jahr den Betrag für Grunderwerb. Wie Bruckmann erläuterte, müsse insbesondere die Nachverdichtung im Innerort angepackt werden. Im gesamten Dorf verstreut gebe es viele freie Bauplätze wie auch alte Bausubstanz, die die Gemeinde gerne einer Bebauung zuführen würde. Schließlich soll auch Geld für die Spielplätze eingeplant werden. Daran ist nach Meinung der Zweiten Bürgermeisterin in den letzten Jahren sehr wenig gemacht worden.

Der Spielplatz im Bauabschnitt II des Baugebiets am Sportgelände soll im Sommer realisiert werden. Das derzeit noch freie Grundstück sei von Anfang an als Spielplatz eingeplant und müsse modelliert und ausgestattet werden. See