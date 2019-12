Neuer Kelch für Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde Burgpreppach hat am ersten Advent den alljährlichen Tag der Gemeinde begangen. Zum adventlichen Beisammensein kamen etliche Besucher wie auch Freunde und der Kirchengemeinde Verbundene ins Gemeindehaus. Bereits am Vormittag war die Kirche gut gefüllt, wie die Gemeinde weiter mitteilte. Denn im festlichen Gottesdienst zum ersten Advent wurde ein neuer Abendmahlskelch der Gemeinde vorgestellt, geweiht und mit der Feier des Abendmahls seiner Bestimmung übergeben. Der Kelch wurde der Gemeinde von den diesjährigen Konfirmierten gestiftet. Silberschmied Markus Tischner aus Neustadt an der Waldnaab hat einen Kelch entworfen, der mit seiner Form zu den vorhandenen Abendmahlsgeräten passt. Durch die eingearbeiteten Holzelemente, dessen Holz von einer Konfirmandenfamilie gestiftet wurde, hat der Kelch seinen eigenen Charakterzug, passend zu den Bäumen und Wäldern, die den Burgpreppacher Raum durchziehen und umgeben. red