Neuer Kalender umfasst mehr als 550 Veranstaltungen

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) hat den neuen Veranstaltungskalender für die Stadt Ebern und die Gemeinden Pfarrweisach und Rentweinsdorf vorgestellt.

Zum vierten Mal in Folge wurde ein Veranstaltungskalender für die VG Ebern aufgelegt. 100 Seiten dick ist die Broschüre, über 550 Veranstaltungen sind darin erfasst. Die Titelseite der aktuellen Ausgabe ziert ein Foto des Eberner Marktplatzes, sowie die Ortsdurchfahrt von Pfarrweisach und auch die Kirche und das Gemeindegebäude von Rentweinsdorf.

"Unser Veranstaltungskalender hat ein einheitliches Gesicht und ist für jede Gemeinde erweiterbar", sind sich die drei Bürgermeister, Jürgen Hennemann (Ebern), Ralf Nowak (Pfarrweisach) und Willi Sendelbeck (Rentweinsdorf) einig. Das Layout ist ansprechend gestaltet und wurde von Holch-Medien-Service aus Ebelsbach entwickelt.

Zu finden sind im Veranstaltungskalender sowohl Jubiläen, Wanderungen, Konzerte, Vereinsausflüge als auch Stammtische und viele weitere Termine aus der Stadt Ebern und den Gemeinden Pfarrweisach und Rentweinsdorf. Aber auch alle regelmäßig stattfindenden Termine, wie zum Beispiel der Bauernmarkt oder die Treffen der einzelnen Selbsthilfegruppen, sind in der Broschüre aufgelistet.

Wichtige Telefonnummern

Nicht nur eine Vielzahl an Veranstaltungen, sondern auch interessante Sonderseiten und andere nützliche Infos sind vorhanden. Ansprechende Fotos aus den Mitgliedsgemeinden lockern die Broschüre auf.

Auch wichtige Telefonnummern, beispielsweise von Polizeidienststellen, Rettungsdiensten, Fahrdiensten oder Sozialdiensten, sind im Kalender aufgegliedert.

Vorangestellt ist ein gemeinsames Grußwort der drei Bürgermeister, die darin einen Blick in die Zukunft werfen. Um eine bessere Übersicht zu bekommen, unterscheiden sich die Events und alle sonstigen Hinweise aus den Gemeinden farblich voneinander. So sind Veranstaltungen in Ebern grün, in Pfarrweisach blau und in Rentweinsdorf rot hinterlegt.

Für den Inhalt des Veranstaltungskalenders sind die Verwaltungsmitarbeiterinnen Christine Thomann und Janina Reuter-Schad verantwortlich. Der Holch-Medien-Service kümmerte sich um Layout, Druck und Anzeigen.

Auch auf Homepage einsehbar

Verteilt wird der Veranstaltungskalender an alle Haushalte der VG, an die Mitglieder des Stadt- und Gemeinderats, an die Mitarbeiter des Bauhofs und der Stadtteilvertreter. Zu finden ist der Kalender mit allen aktuellen Änderungen auch online unter www.ebern.de.