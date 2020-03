Johannisthal vor 16 Stunden

johannisthal.inFranken.de

Neuer KAB-Vorstand

In der KAB-Vollversammlung in Johannisthal wurden Christine Zenk und Yvonne Wietasch als neue Vorsitzende gewählt. Zugleich wurden Klaus Müller, Brigitte Fiedler, Horst Vetter, Leni Treusch in den Vor...