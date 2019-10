Neuer grüner Ortsverband Ebern steht

Der Aufwind für die Grünen zeigt sich nun auch in Ebern durch die Gründung eines eigenen Ortsverbandes. Der Einladung von Stadtrat Klaus Schineller (EAL/Grüne) waren genügend Mitglieder gefolgt, so dass die Gründung mit Unterstützung der Bezirksvorsitzenden Simone Artz (Würzburg) und der Kreisvorstände Harald Kuhn (Zeil) sowie Christoph Appel (Theres) vollzogen werden konnte, wie der künftige Ortsverband mitteilte. Als Ehrengast nahm der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach aus Schweinfurt teil.

Klaus Schineller zeigte sich erfreut, dass zu der Versammlung nicht nur Mitglieder der Grünen anwesend waren, sondern auch einige Mitstreiter aus der seit 2007 bestehenden Eberner Alternativen Liste (EAL), welche ab 2008 mit Stadtrat Oliver Kröner und ab 2014 mit ihm in der Eberner Stadtpolitik die Interessen der Natur und Umwelt vertrete.

Wie bei den Grünen üblich, besteht der Vorstand aus einer Sprecherin und einem Sprecher. Als Sprecherin für den Ortsverband Ebern wurde Anne Schneider (Heubach) einstimmig gewählt. Sprecher wurde Klaus Schineller (Bischwind a. R.), der sich gegen Bernd Bullnheimer (Ebern) durchsetzte. Den Vorstand komplettiert Alexander Hippeli (Ebern) als Schriftführer.

Ferner gibt es den Angaben zufolge eine Initiative von Leo Ruppert, eine "Grüne Jugend" in Ebern zu gründen. Er stellte bei der Sitzung seine Ideen dazu vor. Sowohl der grüne Ortsverband Ebern als auch eine noch zu gründende "Grüne Jugend" sind nicht auf das Gebiet der Stadt Ebern beschränkt, sondern beziehen auch die umliegenden Orte ein. An einer Mitwirkung bei den Grünen interessierte Bürger können sich an die Sprecher des Ortsverbandes Ebern wenden, hieß es.

Laut Grünen-Bezirksvorsitzender Simone Artz ist Ebern der 49. Ortsverband in Unterfranken. Die Gründung des 50. Ortsverbandes steht mit Oberaurach kurz bevor, wie Volkhard Warmdt, der Geschäftsführer der Grünen in Unterfranken, verkündete.

Besonders erfreut über die positive Entwicklung der Grünen zeigte sich der Landtagsabgeordnete Paul Knoblach, welcher feststellte: "Es gibt heute Parteien, die ihre Ortsverbände zusammenlegen, weil es nicht mehr reicht, und wir gründen neue." Einen Grund sieht er auch in der Ernsthaftigkeit junger Menschen, sich für ihre eigene Zukunft einzusetzen, indem sie sich für mehr Klimaschutz engagieren.

Der Grünen-Kreisrat Harald Kuhn sah Ebern schon immer als "Hochburg" im Umweltschutz im Landkreis und registrierte positiv, dass dies nun auch politisch zum Ausdruck komme. Gemeinsames Ziel müsse es sein, einen Kohlendioxid-neutralen Kreis Haßberge anzustreben.

Die Sprecher des neuen Ortsverbandes stellten zum Abschluss der Gründungsversammlung erfreut fest, dass weitere Bürger ihre Beitrittserklärung abgegeben haben. An einer zukunftsfähigen Natur und Umwelt interessierte Bürger seien eingeladen bei der politischen Willensbildung mitzuwirken, unterstrich das Duo. red